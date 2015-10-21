Чех: «Мы можем конкурировать с «Баварией»

Голкипер «Арсенала» Петр Чех отметил важность победы над «Баварией» (2:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Безусловно, мы вернулись в игру, но наша позиция не поменялась, поскольку "Олимпиакос" также выиграл свой матч. Как и раньше, нам необходимо набирать больше очков. мы поедем в Мюнхен зная, что можем конкурировать с "Баварией", мы уверены в себе. Сегодня был большой вечер, но давайте посмотрим, что будет дальше", - сказал Чех.