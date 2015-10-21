Чех: «Мы можем конкурировать с «Баварией»

бавария только у себя в бундеслиге может всех громить, потому что в ней им равных нет, да и лига по большому счету не сильна. есть бавария и есть все остальные. они скупили всех лучших со всей бундеслиги и сейчас все думают что они самый крутой клуб в европе. но как только они столкнулись с реальным топ-клубом, которым является арсенал, то показали что ничего особенного бавария из себя не представляет и я уверен на все сто, что лига чемпионов им не по силам в этом сезоне. если их по всем статьям обыгрывает арсенал, а арсенал далеко не лучший из всех топ клубов мира, то что с ними будет когда они нарвутся действительно на лучших.
Голкипер «Арсенала» Петр Чех отметил важность победы над «Баварией» (2:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Безусловно, мы вернулись в игру, но наша позиция не поменялась, поскольку "Олимпиакос" также выиграл свой матч. Как и раньше, нам необходимо набирать больше очков. мы поедем в Мюнхен зная, что можем конкурировать с "Баварией", мы уверены в себе. Сегодня был большой вечер, но давайте посмотрим, что будет дальше", - сказал Чех.