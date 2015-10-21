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    Ван Гаал: «Ничья станет для нас хорошим результатом»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА признал, что его устроит ничейный результат.

    — После двух туров все команды в группе имеют по три очка. Возможно, по этой причине важнее не проиграть ЦСКА на выезде, чем выиграть?

    — Я уже упоминал перед матчем первого тура с ПСВ, что одно очко в гостях — это очень хороший результат. Три очка, конечно, замечательно, но ничья тоже станет для нас неплохим исходом.

    — Кроме ЦСКА в Лиге чемпионов от России играет еще и «Зенит». Есть и другие сильные клубы: «Локомотив», «Спартак». Какой из них вы считаете сильнейшим?

    — Не могу ответить на этот вопрос, потому что почти не смотрю российский футбол. Конечно, есть люди, которые способны выносить вердикты на расстоянии, но я не из их числа. Поэтому не могу сказать, как играет «Спартак» или «Локомотив». Хотя ЦСКА мы, конечно, изучали.

    — Если заглянуть в календарь, следующий матч после ЦСКА у «МЮ» — против «Манчестер Сити». Какая из этих встреч важнее?

    — Для меня самый важный матч — следующий. Сейчас мы играем с ЦСКА, и я должен полностью сфокусировать свое внимание на этом матче. Про «Манчестер Сити» сейчас вообще не думаю. И об этом же говорю своим игрокам. Мы уже потеряли очки в Эйндховене, поэтому повторюсь, что завтра даже одно очко станет для нас хорошим результатом.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.10.2015 09:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 21 октября 2015, 16:37

      А вот сэр Алекс бы даже думать не посмел бы о ничьей!!! ЛВГ из МЮ делает середняка!!! Я конечно люблю ЦСКА!!!! Но с таким подбором игроков как у МЮ думать нужно только о победе!!!
      Но все же пожелаю удачи и победы в матче коням!!!!

      -1
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 21 октября 2015, 11:57

      А что так скромно?

      -1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 21 октября 2015, 10:52

      -1
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