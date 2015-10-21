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    Энрике: «Барселона» возвращается на прежний уровень»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с БАТЭ (2:0) отметил, что его команда постепенно возвращается на свой прежний уровень.

    «Мои подопечные чувствовали себя уверенно в Борисове и заслуженно победили. Игра получилась хорошей в плане прессинга. Соперник располагался на поле компактно и довольно близко к штрафной. Перед нами стояла сложная задача доставки мяча к форвардам, и мы с ней справились.

    Мы сыграли на ноль, и это добавляет уверенности. В прошлом году «Барселона» забивала даже в тех матчах, когда по логике должна была проигрывать. В этом сезоне столько забивать не получается. Поэтому важно надежно играть у своих ворот. Тем не менее, в последнее время «Барса» возвращается на прежний уровень», – считает Луиса Энрике.

    Источник: УЕФА

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    21.10.2015 09:16
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