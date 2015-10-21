ЦСКА – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов в группе "В" все четыре команды набрали по три очка и сохраняют одинаковые шансы на выход в плей-офф. Армейцам предстоит провести два матча с "МЮ", которые могут иметь определяющее значение в судьбе команды в Лиге чемпионов. Соперник находится в хорошей форме, что доказал матч манкунианцев против "Эвертона" в АПЛ на минувших выходных.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА - "Манчестер Юнайтед". Комментатор – Владислав Журин. Начало в 21:45, не пропустите!