Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ЦСКА – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция

    После двух туров группового этапа Лиги чемпионов в группе "В" все четыре команды набрали по три очка и сохраняют одинаковые шансы на выход в плей-офф. Армейцам предстоит провести два матча с "МЮ", которые могут иметь определяющее значение в судьбе команды в Лиге чемпионов. Соперник находится в хорошей форме, что доказал матч манкунианцев против "Эвертона" в АПЛ на минувших выходных.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА - "Манчестер Юнайтед". Комментатор – Владислав Журин. Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2015 20:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 21 октября 2015, 21:47

      странные растановка 4 4 1 1

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11