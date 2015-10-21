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    «Астана» сыграет с «Атлетико» без шести основных футболистов

    Держа в уме предстоящий ключевой матч чемпионата Казахстана с "Кайратом" на выходных, главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов принял решение не задействовать в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" шесть основных футболистов.

    "Чувствуем себя хорошо и готовимся к матчу. Мы очень рады возможности сразиться с таким сильным соперником, как "Атлетико". Попробуем показать хороший футбол и добиться положительного результата. Мы хотим доказать, что добрались до группового этапа не только из-за везения. Хотелось бы показать свой настоящий уровень. Думаю, "Атлетико" вполне по силам победить в Лиге чемпионов, ведь они всегда играют командно.

    Дома остались сразу шесть футболистов, поскольку в воскресенье нас ждет важнейший матч национального первенства с "Кайратом". Но у нас есть 14 игроков, способных сражаться на самом высоком уровне. Своей стратегии изменять не станем, будем играть так же, как против "Галатасарая" и "Бенфики". Если "Атлетико" большими силами пойдет вперед - будем обороняться. Если нет, попробуем поискать счастья в атаке.

    Еврокубкового опыта у нас совсем немного, но я все равно считаю, что мы можем набрать три очка. С уважением отношусь к "Атлетико", однако мы попробуем выйти на тот уровень, на котором находится наш оппонент", - сказал Стойлов.

    Источник: УЕФА

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    21.10.2015 08:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +72

      HardPony 21 октября 2015, 14:15

      в казахстане свои причуды. поняли что в лч ничего не светит,то чего напрягаться. луче во внутреннем чемпе Кайрат бахнуть

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Платунишка 21 октября 2015, 14:14

      Думаю, что либо это какой-то прикол, либо... Не, у меня других вариантов нет)

      -1
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      Рейтинг: +21

      Стелс007 21 октября 2015, 11:57

      Дома остались сразу шесть футболистов, поскольку в воскресенье нас ждет важнейший матч национального первенства с "Кайратом". ухаххахаххахах

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      Стелс007 21 октября 2015, 11:56

      дог

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 21 октября 2015, 10:36

      на уровень Атлетико замахнулись? Еще и полурезервным составом. Не рановато ли звезду поймали ребята?

      0
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      Рейтинг: +3081

      drug01 21 октября 2015, 10:32

      Значит надо смело ставить на Атлетико!

      -2
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      Рейтинг: +222

      johnny983 21 октября 2015, 10:18

      Че происходит?

      -2
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