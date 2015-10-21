«Астана» сыграет с «Атлетико» без шести основных футболистов

Держа в уме предстоящий ключевой матч чемпионата Казахстана с "Кайратом" на выходных, главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов принял решение не задействовать в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" шесть основных футболистов.

"Чувствуем себя хорошо и готовимся к матчу. Мы очень рады возможности сразиться с таким сильным соперником, как "Атлетико". Попробуем показать хороший футбол и добиться положительного результата. Мы хотим доказать, что добрались до группового этапа не только из-за везения. Хотелось бы показать свой настоящий уровень. Думаю, "Атлетико" вполне по силам победить в Лиге чемпионов, ведь они всегда играют командно.

Дома остались сразу шесть футболистов, поскольку в воскресенье нас ждет важнейший матч национального первенства с "Кайратом". Но у нас есть 14 игроков, способных сражаться на самом высоком уровне. Своей стратегии изменять не станем, будем играть так же, как против "Галатасарая" и "Бенфики". Если "Атлетико" большими силами пойдет вперед - будем обороняться. Если нет, попробуем поискать счастья в атаке.

Еврокубкового опыта у нас совсем немного, но я все равно считаю, что мы можем набрать три очка. С уважением отношусь к "Атлетико", однако мы попробуем выйти на тот уровень, на котором находится наш оппонент", - сказал Стойлов.