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    Гвардиола: «Это футбол. Мы проиграли не из-за Нойера»

    Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола не стал обвинять голкипера своей команды Мануэля Нойера в поражении в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Арсенала" (0:2).

    "Это был хороший матч. Мы не хотели, чтобы соперник много владел мячом. Мы пытались доминировать, у нас были моменты в достаточном для победы количестве. Как минимум, мы не должны были проиграть. Мои поздравления "Арсеналу"! Через две недели мы снова встретимся, но уже в Мюнхене.

    Иногда вы забиваете, а порой у вас есть моменты, но ворота никак не поразить. Такая вот загадка природы. Иногда вы выигрываете подобные матчи со счетом 1:0. В концовке мы действовали с тремя защитниками. Мы атаковали и контролировали игру, у нас были возможности для взятия ворот. Но все-таки под занавес "Арсенал" забил два гола, а мы ни одного.

    Горжусь своей командой. Мне нравится побеждать, поэтому настроение сейчас совсем не радостное. Но мы играли на кураже. У "Арсенала" очень хорошие и быстрые футболисты, но и у нас хватало отличных исполнителей.

    В первом тайме Мануэль Нойер сделал несколько великолепных сейвов. Я никогда не критиковал игрока за принятие решения, правильное оно или нет.Это футбол, мы проиграли не из-за Нойера.

    Я расстроен, поскольку не могу играть! Я хотел бы оказаться на поле. Но все-таки мы показали добротный футбол, мы создали достаточно моментов для победы. В первом тайме у соперника было две возможности для взятия ворот, а у нас три или даже четыре. Мы действительно здорово играли в первые 45 минут. А вот в последней десятиминутке у нас были проблемы с тем, чтобы сдержать футболистов "Арсенала", ведь мы убегали слишком далеко вперед и ждали мяча. В Лиге чемпионов все в вашей игре должно быть идеально, а сегодня у нас были недочеты в отдельных компонентах. Поэтому мы и уступили", - сказал Гвардиола.

    Источник: УЕФА

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    21.10.2015 07:20
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 21 октября 2015, 11:56

      Гвардиола сам виноват.Зачем поменял сразу двух центральных полузащитников?С этого все иначалось!

      -1
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 21 октября 2015, 09:46

      все по делу

      -1
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