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    Венгер: «Во втором тайме «Бавария» подсела физически»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал итоги матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией" (2:0).

    "Победа нам нужна была как воздух, и мы добыли ее, сыграв очень дисциплинированно. Это была превосходная игра двух классных команд. "Бавария" чаще владела мячом, но мы действовали компактно в обороне и ловили соперника на контратаках.

    Во второй половине второго тайма мы могли проводить больше времени на их половине поля. Думаю, "Бавария" подсела физически после перерыва. В целом, нам удалось сохранить высокий уровень концентрации. Мы победили очень сильную команду и к тому же не пропустили.

    До последнего нельзя быть уверенным в победе, но предельная концентрация и динамичная игра команды четко просматривались. Такого уже давно не было. В первых двух матчах мы сыграли ниже своих возможностей, потому что были сосредоточены на Премьер-лиге, но сегодня мы должны были действовать на максимуме.

    Эта победа может повысить нашу уверенность, а также уверенность людей, близких к клубу, и наших болельщиков. Здорово, что у нас правильный баланс между хорошей защитой и нападением. В следующем матче мы должны добиться хорошего результата в гостях. Но первым делом давайте сосредоточимся на "Эвертоне", - сказал Венгер.

    Источник: УЕФА

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    21.10.2015 07:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +28

      MagicArs 21 октября 2015, 11:11

      Красавцы!!!

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      Рейтинг: +12

      арсенал-kdm 21 октября 2015, 09:22

      Ну что где эти глоры говорили все арсенал вылетит баварию не победить где они а где?) Мой вам ответ сосите соски ))))))

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