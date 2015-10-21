Венгер: «Во втором тайме «Бавария» подсела физически»

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал итоги матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией" (2:0).

"Победа нам нужна была как воздух, и мы добыли ее, сыграв очень дисциплинированно. Это была превосходная игра двух классных команд. "Бавария" чаще владела мячом, но мы действовали компактно в обороне и ловили соперника на контратаках.

Во второй половине второго тайма мы могли проводить больше времени на их половине поля. Думаю, "Бавария" подсела физически после перерыва. В целом, нам удалось сохранить высокий уровень концентрации. Мы победили очень сильную команду и к тому же не пропустили.

До последнего нельзя быть уверенным в победе, но предельная концентрация и динамичная игра команды четко просматривались. Такого уже давно не было. В первых двух матчах мы сыграли ниже своих возможностей, потому что были сосредоточены на Премьер-лиге, но сегодня мы должны были действовать на максимуме.

Эта победа может повысить нашу уверенность, а также уверенность людей, близких к клубу, и наших болельщиков. Здорово, что у нас правильный баланс между хорошей защитой и нападением. В следующем матче мы должны добиться хорошего результата в гостях. Но первым делом давайте сосредоточимся на "Эвертоне", - сказал Венгер.