Ребров: «В первом тайме игроки не понимали, что «Челси» можно спокойно обыгрывать»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Челси" (0:0).

— Рад, что мы достойно сыграли с очень сильной командой. Несмотря на то, что «Челси» занимает сейчас 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, подбор футболистов позволяет этой команде занимать гораздо более высокие места.

Считаю, что ребята заслужили похвалу за сегодняшний матч. В первом тайме они где-то раскачивались, не понимали, что с этой командой можно спокойно играть и что ее можно обыгрывать. А во втором тайме мы владели преимуществом, хоть и пропускали опасные контратаки «Челси».

После матча я поблагодарил ребят за игру. Несмотря на ничейный результат, они выглядели сегодня достойно. Надеюсь, в следующих матчах будем набирать очки.

— Насколько вас беспокоит, что в домашних матчах вы не обыграли ваших прямых конкурентов за выход из группы — «Порту» и «Челси»?

— Это сильные соперники, с которыми не зазорно и дома сыграть вничью. Повторюсь, по игре мы сегодня выглядели достойно и заслуживали большего. Но ребята подарили праздник болельщикам — я видел, как стадион болел и переживал за нас. Да, мы не взяли сегодня три очка, но Лига чемпионов — это турнир наивысшего уровня. Сегодня мы выглядели достойно, а очки будем стараться набирать на выезде.

— То, что Хачериди после критики в его адрес с вашей стороны появился на поле, говорит, что он справился с задачей по завоеванию в борьбе места в основном составе?

— Я много раз говорил вещи, которые касаются каждого футболиста нашей команды. Возьмем, к примеру, Буяльского. Сегодня он попал в состав, потому что забивал «Порту», забивал «Генгаму», забивал в чемпионате Украины и при этом всегда выглядел на поле достойно. Несмотря на его молодой возраст. Считаю, что у него большое будущее.

Хачериди же сегодня был одним из лучших. Он не проиграл ни одной верховой дуэли Косте, который считается одним из лучших в этом компоненте.

— Второй матч подряд молчит нападение вашей команды...

— Молчит... В следующей игре заговорит! Мы на это все надеемся. Что значит «молчит»? За счет того объема работы, который выполнил сегодня Кравец, создавались моменты у ворот «Челси». Это стало возможным за счет его активности — он постоянно создавал давление на защитников команды соперника.

То же самое касается и Мораеса. Рад, что в нашей команде есть три конкурирующих между собой нападающих, которые всегда борются за место в составе.

— Моуринью считает, что «Челси» сегодня владел преимуществом до 75-й минуты. Согласны ли вы с этим утверждением?

— Вы посмотрите статистику, и сами сможете ответить на такой вопрос. Не согласен, конечно. Повторюсь, во втором тайме мы владели преимуществом. Другое дело, что контратаки при этом пропускали, позволяя сопернику за счет этого создавать хорошие моменты — это мы признаем. Но считаю, что ребят надо похвалить второй тайм, несмотря на допущенные ошибки. Сегодня мы все-таки играли с с лучше командой Англии, где собраны лучшие игроки мира. Мы выглядели достойно.

Я знаю, что такое английская премьер-лига: если не борешься, тяжело сыграть. Так вот сегодня все наши футболисты боролись и вырывали каждый эпизод. Это очень важно.