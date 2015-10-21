«Байер» - «Рома». Все голы

ну уж с лучшим матчем года комментатор погорячился)) лучший матч тура ЛЧ - скорее всего
В Леверкузене в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов "Байер" и "Рома" устроили настоящее футбольное пиршество. Каждая команда успела повести в счете с разницей в два мяча, при этом в итоге все закончилось ничьей. Все восемь голов из этой встречи "Бомбардир" предлагает вашему вниманию.
1:0 - Чичарито, 4 (с пенальти);
2:0 - Чичарито, 19;
2:1 - Де Росси, 29;
2:2 - Де Росси, 38;
2:3 - Пьянич, 54;
2:4 - Фальке, 73;
3:4 - Кампль, 84;
4:4 - Мехмеди, 86.