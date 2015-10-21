«Байер» - «Рома». Все голы

В Леверкузене в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов "Байер" и "Рома" устроили настоящее футбольное пиршество. Каждая команда успела повести в счете с разницей в два мяча, при этом в итоге все закончилось ничьей. Все восемь голов из этой встречи "Бомбардир" предлагает вашему вниманию.

1:0 - Чичарито, 4 (с пенальти);

2:0 - Чичарито, 19;

2:1 - Де Росси, 29;

2:2 - Де Росси, 38;

2:3 - Пьянич, 54;

2:4 - Фальке, 73;

3:4 - Кампль, 84;

4:4 - Мехмеди, 86.