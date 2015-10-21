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    «Байер» - «Рома». Все голы

    В Леверкузене в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов "Байер" и "Рома" устроили настоящее футбольное пиршество. Каждая команда успела повести в счете с разницей в два мяча, при этом в итоге все закончилось ничьей. Все восемь голов из этой встречи "Бомбардир" предлагает вашему вниманию.

    1:0 - Чичарито, 4 (с пенальти);

    2:0 - Чичарито, 19;

    2:1 - Де Росси, 29;

    2:2 - Де Росси, 38;

    2:3 - Пьянич, 54;

    2:4 - Фальке, 73;

    3:4 - Кампль, 84;

    4:4 - Мехмеди, 86.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2015 01:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 21 октября 2015, 07:24

      ну уж с лучшим матчем года комментатор погорячился)) лучший матч тура ЛЧ - скорее всего

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      Рейтинг: +10

      расулик 21 октября 2015, 03:08

      двоякое чувство от матча

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