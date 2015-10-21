«Зенит» лидирует в клубном рейтинге УЕФА этого сезона

«Зенит» занимает первую строчку в клубном рейтинге УЕФА сезона-2015/16. На счету петербургской команды коэффициент 11,260. Также в пятерке лучших «Барселона», «Порту», «Валенсия» и «Реал». Мадридцы – единственные, кто может обойти сине-бело-голубых после этого тура.

В общем рейтинге, который составляется по итогам выступлений команд за пять лет, «Зенит» на данный момент занимает 14-е место, имея в своем активе коэффициент 83,176. Ближайшие цели петербургской команды – «Шальке (86,807), а также «Валенсия (87,628).

Напомним, «Зенит» в первом круге группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Лион», «Валенсию» и «Гент».