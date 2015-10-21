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    Дзюба: «Не забил еще два момента - в первом случае поскользнулся, во втором промахнулся»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился своими первыми впечатлениями после победной игры против французского «Лиона» на групповом этапе Лиги чемпионов (3:1).

    «Забивать везде приятно, не только в Лиге чемпионов. Первый момент забил, потом было еще два момента — в первом случае поскользнулся, во втором промахнулся. Буду работать больше. Главное, что мы победили. Три победы в трех играх Лиги чемпионов — это круто. Мы безумно счастливы.

    Спасибо болельщикам за то, что поддерживали в столь поздний вечер и не в самую теплую погоду. Потрясающая атмосфера, потрясающее поле, потрясающий вечер. Считаю, победили заслуженно. Могли выиграть и крупнее. Надо продолжать в том же духе. Лига чемпионов — самый крутой турнир, классно выигрывать в нем», - сказал нападающий в эфире телеканала "НТВ-Плюс Футбол 1".

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    21.10.2015 00:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 октября 2015, 11:48

      Молодец!!! В Ростове научили играть.

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      Рейтинг: +11359

      alp 21 октября 2015, 10:03

      Все таки не успевает он ни телом ни мыслью за быстрыми Шатовым, Халком и Данни..... Сашка в этом отношении был гораздо интереснее.. Но хоть забивает.. один из 4-х.

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 21 октября 2015, 09:48

      Дзюбиньйо красава)))

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      Рейтинг: +663

      88serega88 21 октября 2015, 01:44

      молодец!! Хотя его переход я не очень воспринял, но играет очень полезно!!! молоток

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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 21 октября 2015, 01:22

      лОШАРИК!

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      Рейтинг: +66

      Aragon555 21 октября 2015, 00:54

      Bombardir.ru если переедаете интерьвью, то передавайте полностью. Зачем вы вырезаете самое интересное????

      1
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