Таблица коэффициентов УЕФА. Россия сократила отставание от Франции до трех очков

«Зенит», обыграв «Лион» в 3-м туре Лиги чемпионов, позволил России подобраться к Франции на расстояние трех очков в таблице коэффициентов УЕФА.

На счету россиян коэффициент 45,882, на счету французов – 46,416. Разницу Россия покроет, если четыре наши представителя в среду и четверг наберут на три очка больше, чем пять французских команд.

Напомним, в среду ЦСКА примет на своем поле «Манчестер Юнайтед», а «ПСЖ» в родных стенах сыграет с «Реалом» в рамках Лиги чемпионов.

В четверг «Локомотиву» предстоит встреча с «Бешикташем», «Краснодару» - с ПАОКом, «Рубину» - с «Ливерпулем» в Лиге Европы. «Бордо» сыграет со «Сьоном», «Монако» - с «Карабахом», «Марсель» - с «Брагой», а «Сент-Этьен» - с «Днепром».