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    Таблица коэффициентов УЕФА. Россия сократила отставание от Франции до трех очков

    «Зенит», обыграв «Лион» в 3-м туре Лиги чемпионов, позволил России подобраться к Франции на расстояние трех очков в таблице коэффициентов УЕФА.

    На счету россиян коэффициент 45,882, на счету французов – 46,416. Разницу Россия покроет, если четыре наши представителя в среду и четверг наберут на три очка больше, чем пять французских команд.

    Напомним, в среду ЦСКА примет на своем поле «Манчестер Юнайтед», а «ПСЖ» в родных стенах сыграет с «Реалом» в рамках Лиги чемпионов.

    В четверг «Локомотиву» предстоит встреча с «Бешикташем», «Краснодару» - с ПАОКом, «Рубину» - с «Ливерпулем» в Лиге Европы. «Бордо» сыграет со «Сьоном», «Монако» - с «Карабахом», «Марсель» - с «Брагой», а «Сент-Этьен» - с «Днепром».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2015 00:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25031

      bset 21 октября 2015, 12:46

      Болеем за Реал и Днепр. В остальных парах потери очков французами маловероятны...)

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 21 октября 2015, 10:32

      ну у ЦСКА и ПСЖ шансы примерно равны, мне так кажется.
      А вот в ЛЕ если на Локо и Краснодар есть небезосновательные надежды, то Рубин вряд ли возьмет хотя бы очко, хотя если автобус поставят, то может на 0-0 сыграют, если очень крупно повезет. А вот у французов проблемы, наверное, могут быть у Сент-Этьена и Марселя, Монако и Бордо дома должны обыгрывать соперников. Так что шансы есть обойти, как это ни банально - но все зависит от того, как сыграем мы, и как сыграют французы))

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 21 октября 2015, 09:49

      кто бы сомневался
      группа смерти все таки)
      епт

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 21 октября 2015, 07:51

      набрать то наберем но вряд ли больше чем французкие клубы

      0
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      Рейтинг: +18

      ВеRt@/\ьФm 21 октября 2015, 03:12

      Все должны побеждать. всем удачи люблю Россию

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      Рейтинг: +10

      vasian88 21 октября 2015, 01:14

      марсель и сент-этьен потеряют очки, в принципе также как цска с рубином

      0
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      Рейтинг: +224

      Ele13 21 октября 2015, 00:45

      Неплохо! Верим в наших! Но у французов на 1 команду больше в ЛЕ.

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