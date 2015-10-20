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    Лига чемпионов. «Зенит» выиграл у «Лиона»

    "Зенит" на своем поле в матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов одолел французский "Лион" и одержал третью победу подряд.

    Лига чемпионов. Группа H. 3-й тур

    Зенит (Россия) - Лион (Франция) - 3:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 — Дзюба, 3; 1:1 — Лаказетт, 49; 2:1 — Халк, 56; 3:1 — Данни, 82.

    Зенит: М. Кержаков, Анюков, Кришито, Ломбертс, Гарай, Данни (Рязанцев, 87), Шатов, Хави Гарсия, Витсель, Халк, Дзюба (Юсупов, 75).

    Лион: Лопеш, Жалле, Янга-Мбива, Юмтити, Морель, Гоналон, Ферри (Геззаль, 71), Толиссо, Рафаэл (Корне, 83), Вальбуэна, Лаказетт (Бове, 80).

    Предупреждения: Халк, 6; Гоналон, 39; Рафаэл, 46; Гарсия, 51; Умтити, 51; Янга-Мбива, 90.

    «Зенит» – «Лион». Как это было

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2015 23:38
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 21 октября 2015, 20:19

      Котик в тюбете,
      ты где?

      0
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      Рейтинг: +28

      boi1231 21 октября 2015, 11:05

      Всех адекватных Россиян с победой Зенита!Вперед Зенит!

      0
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      Рейтинг: +14

      leva200683 21 октября 2015, 10:14

      Виктория Демченко: «Для выхода из группы у ЦСКА есть все» отсосны есть это не чемпионат там и по попе дадут

      0
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      Рейтинг: +14

      leva200683 21 октября 2015, 10:09

      зениту тяжело играть в чемпионате против системы если цска пообещали чм россии тут уже не попреш но подумайте выйте на прямую это да но из группы потом если не выйдут что тогда скажите. я против слутского не имею не чего но он не тренер и сборная на евро так же хреново выступит как всегда

      -1
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      Рейтинг: +14

      leva200683 21 октября 2015, 10:02

      сегодня цска просрет мю покажет что такое футбол

      0
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      Рейтинг: +485

      Mr Rikko 21 октября 2015, 09:57

      Зенит с победой! И з группы можем и должны выходить при таком раскладе с 1 го места. Да, и касаемо сайта. Ув. администрация, соглашусь с мнением, приведенным ниже - соккер был гораздо популярнее.

      0
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      Рейтинг: +14

      leva200683 21 октября 2015, 09:47

      Зенит сливает чемпионат а так ребята с победой вас желаю побед в лч

      1
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > leva200683 21 октября 2015, 09:52

      Первый адекватный ЦСКовец!)

      -1
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      Рейтинг: +14

      leva200683 > KosSidFCZP 21 октября 2015, 09:59

      я болею за зенит всегда

      -1
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > leva200683 21 октября 2015, 10:26

      Только у тебя аватарка стояла Коней и написал ты "с победой ВАС"

      -1
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      Рейтинг: +14

      leva200683 > KosSidFCZP 21 октября 2015, 10:50

      это брат загрузил я ее уже удалил

      -1
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      Рейтинг: +4803

      Стикс1905 21 октября 2015, 09:24

      уважаемая администрация, верните соккер. неужели не видно, что ваш рейтинг упал? посмтрите по комментам, их были тысячи, а теперь?

      -1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 21 октября 2015, 08:04

      зенит с победой. только вот зачем чемпионат сливаете? Неужели опять в РФС цеска чемпионом сделать хотят. Сколько можно. Итак Слуцкому подогнали два, незаслуженных им, чемпионства и левейшую серебряную медальку.

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      Рейтинг: +25

      99let 21 октября 2015, 07:49

      С победой, Зенит!

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