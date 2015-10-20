Лига чемпионов. «Зенит» выиграл у «Лиона»

Котик в тюбете,
ты где?
"Зенит" на своем поле в матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов одолел французский "Лион" и одержал третью победу подряд.
Лига чемпионов. Группа H. 3-й тур
Зенит (Россия) - Лион (Франция) - 3:1 (1:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 — Дзюба, 3; 1:1 — Лаказетт, 49; 2:1 — Халк, 56; 3:1 — Данни, 82.
Зенит: М. Кержаков, Анюков, Кришито, Ломбертс, Гарай, Данни (Рязанцев, 87), Шатов, Хави Гарсия, Витсель, Халк, Дзюба (Юсупов, 75).
Лион: Лопеш, Жалле, Янга-Мбива, Юмтити, Морель, Гоналон, Ферри (Геззаль, 71), Толиссо, Рафаэл (Корне, 83), Вальбуэна, Лаказетт (Бове, 80).
Предупреждения: Халк, 6; Гоналон, 39; Рафаэл, 46; Гарсия, 51; Умтити, 51; Янга-Мбива, 90.
«Зенит» – «Лион». Как это было