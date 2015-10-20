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    Луческу: «У «Шахтера» еще есть шансы побороться за выход из группы»

    Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу отметил, что у его команды еще есть шанс побороться за выход из группы Лиги чемпионов, несмотря на поражения в первых двух турах.

    - Можно ли сказать, что две игры с «Мальме» приобретают характер плей-офф?

    – Я так не считаю. Команда, которая победит в этих двух поединках, сможет думать даже о выходе из группы. Почему бы и нет? Мы проиграли две встречи не только по нашей вине. Допускали очень большие ошибки и арбитры, которые судили эти матчи. Тот же тип игры мы продемонстрировали в последнем поединке чемпионата с «Динамо», но только совсем не ошибались. А завтра сыграем с хорошим соперником. «Мальме» выглядел очень организованной командой в матчах с ПСЖ и «Реалом». Мы анализировали эти игры, они мне понравились. Если бы «Мальме» был смелее, то, наверное, мог бы добиться большего. В первую очередь, завтра будет матч за третье место и попадание в Лигу Европы. Но повторяю еще раз: если одна из команд выиграет оба матча, у нее еще будут шансы побороться за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Конечно, преимущество у «Реала» и ПСЖ в том, что они играют между собой только в третьем туре, то есть они не потеряли очки в матчах с нами и «Мальме». Посмотрим, еще не все закончено.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    20.10.2015 23:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 октября 2015, 00:26

      Львову ничего не светит.

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