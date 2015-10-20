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    Ловчев: «Глупо начинать давить на Аленичева спустя 12 туров»

    Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился своим мнением о перспективах Дмитрия Аленичева на посту главного тренера красно-белых, а также выразил уверенность в том, что полузащитники Роман Широков и Ивелин Попов могут найти общий язык на поле.

    «Аленичев пытается выстроить атаку за счет Попова и Широкова, пока получается в отдельных матчах. Вокруг пары этих полузащитников много разговоров в том духе, что Широков не тянет. Убежден, что это не так: нужно просто найти позицию. Как-то Саша Мостовой рассказывал мне об эпизоде карьеры в «Сельте». Он был уже Царем, а тут взяли Бобана из «Милана». И у Звонимира ничего не получалось, но тренер продолжал ставить двоих. И тогда Бобан попытался разрулить эту ситуацию – игроки поехали в ресторан, поговорили, попили пивка. Бобан признал, что он Мостовому в той ситуации не ровня, разный статус в клубе. И футболисты сами попытались решить проблему. Они играли, по сути, на одной позиции, и Бобан предложил вариант: он отходит чуть назад, Мостовой располагается выше.

    Не знаю, как решится вопрос с Поповым и Широковым, но оба уже достаточно опытны, чтобы и самим что-то предложить. Главное, что есть у «Спартака» в большинстве матчей – это нацеленность на чужие ворота. Да, пока нет целостности, то травмы, то Широков выпадает, но мне важна тенденция. Важно, что нет безволия – в конце концов, могли и в матче с «Локо» вырвать очки, встрепенулись во втором тайме безнадежного вроде бы матча. Видна разница: Якин хотел, прежде всего, не пропустить, Аленичев – забить. И мне бы очень не хотелось увидеть у Аленичева то, чем начал заниматься в прошлом году Якин: стал заигрывать с публикой, когда понял, что все пропало, начал выпускать молодых.

    Все, что нужно Аленичеву – это время и возможность укрепиться зимой более сильными футболистами. Все, что должен делать Аленичев – продолжать линию на атаку. Зритель должен видеть это направление. Все, что нужно Федуну – терпение. Карпина он терпел пять сезонов, Якина – один. Глупо начинать давить на Аленичева спустя 12 туров», - сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.10.2015 21:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 20 октября 2015, 23:44

      Куда еще укрепляться?
      Состав и так не дешевый.
      Наигрывайте тех, кто есть..

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      Рейтинг: +12

      AmiRshaKH 28 20 октября 2015, 21:29

      Ловчев прав,Аленичеву надо дать время.Не с каким иностранцем Спартак не будет лучше играть чем с русским тренером.Главное Спартаку в конце сезона попасть в еврокубки,а если в тройку попадут,то уже выше головы прыгнут.А если честно - то дело в игроках.Тренер в Спартаке меняется,а результата нет,следовательно дело в игроках

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > AmiRshaKH 28 20 октября 2015, 21:58

      Насколько я помню, со всеми тренерами за последние лет 5 Спартак играл лучше, чем с Аленичевым. Статистику посмотри если сомнения есть. По поводу игроков - смешно. Список ушедших из Спартака за титулами огромен. Дело в руководстве и тренере. Сейчас руководит бездарность(гендир) и тренер никакой.

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      Рейтинг: +1496

      GM > AmiRshaKH 28 21 октября 2015, 00:44

      Точно! Надо еще миллионов 200 ухнуть на покупку очередной партии игроков.
      Хотя не уверен, что до мясных и тогда дойдет, что дело не в количестве затраченных миллионов...

      -1
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      Рейтинг: +401

      Боцман52 > mgordeev 21 октября 2015, 17:30

      По моему работу тренера надо оценивать хотя бы по результатам сезона (а лучше оценивать качество игры 1-ый сезон). Якин первую часть сезона можно сказать на прежнем запасе провел (полноценные сборы, которые он провел, только зимой были). А вторую часть сезона команда провалила. Так что посмотрим по окончании сезона на результат (а лучше на качество игры).

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Боцман52 21 октября 2015, 18:15

      Смотря какая цель. Цель Аленичева, в отличие скажем от Эмери или Карпина(у них была цель первое место) , красивый футбол. И где он? Опять-таки пример Краснодара маячит, где поступательно шли к результату не теряя игры.

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