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    Кальдерон: «Думаю, Роналду будет принимать решение об уходе из «Реала» после окончания сезона»

    Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон поделился своим мнением относительно слухов о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду из «королевского клуба».

    «Я слышал о серьезном интересе «ПСЖ» к Роналду. Как бывший президент мадридского «Реала» я надеюсь, что это не случится, но как любой человек, хоть немного разбирающийся в футболе, я понимаю, что это возможно.

    На данный момент Криштиану не выражал желания покинуть клуб. Я думаю, что он будет принимать решение по окончании сезона, и оно будет зависеть от титулов, которые мы выиграем, и от его ощущений. А пока, мы по-прежнему будем оставаться в неведении», - сказал Кальдерон.

    Источник: Goal.com

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    20.10.2015 20:50
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