Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    РЖД продолжит оказывать финансовую поддержку «Локомотиву»

    Председатель совета директоров ОАО РЖД Аркадий Дворкович сообщил, что компания будет продолжать поддержку спортивных клубов «Локомотив».

    «Хочется сказать, что "Локомотив" и его вся система будет оставаться внутри системы РЖД. Никаких планов по продаже ее куда-то во вне абсолютно нет. Поддержка будет продолжаться. Но цифры я, конечно, называть не буду, потому что это вопрос финансовый, он требует отдельного разговора. Не буду никаких процентов называть», - сказал Дворкович.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что Федеральная антимонопольная служба рекомендует РЖД задуматься о реализации непрофильных активов. В связи с чем появились слухи о возможном отказе железнодорожной компанией от финансирования спортивных клубов «Локомотив», в том числе от футбольного.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2015 20:35
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70

      Greiba 21 октября 2015, 02:30

      Участники чемпионата России в большинстве своем - клубы, финансируемые либо монополиями с государственным участием, либо за счет региональных бюджетов. Ну и чем финансирование из областных и республиканских бюджетов. лучше чем финансирование госмонополиями? и там и там государственные деньги. Если запрещать госмонополиям финансировать спорт. то тогда и властям регионов тоже. только вот тогда не кому играть будет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      guron88 20 октября 2015, 21:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Очень жаль... Значит электричек и другого подвижного состава, будет меньше...

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > guron88 20 октября 2015, 22:49

      Да не будет ничего, ни больше, ни меньше от существования Локомотива. Впрочем, как и мозгов у тебя так же не прибавится. Никак не пойму таких как ты, вы просто тролли или реально такие тупые))) Ну, предположим уйдёт клуб под другое финансирование, на кого будешь дальше про нехватку электричек бочку катить? Ну, не станет поездов больше. Посмотри сколько в РЖД зарабатывают только на грузоперевозках, всю страну можно за эти деньги электричками исполосовать, но не нужно это никому из чиновников. Они всегда найдут, куда бабло пустить, а то, что выделяют на Локо, в общих масштабах- пыль железнодорожная.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      Greiba > guron88 21 октября 2015, 02:28

      Смородская : Счетная палата
      несколько раз проверяла РЖД на предмет
      того, заложены ли расходы на «Локомотив» в
      тарифах железнодорожного транспорта. Не
      заложены и никогда не были заложены.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      Greiba > guron88 21 октября 2015, 02:45

      Хоть бы думали прежде чем что то писать. За 2014 год РЖД
      заработала 1,3 трлн
      рублей, Локомотиву выделено около 5 миллиардов руб. Это капля в море.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 20 октября 2015, 20:47

      ну и славненько

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11