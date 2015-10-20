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    Полузащитник «Окжетпеса»: «Сычев не зря носит статус главной звезды команды»

    Полузащитник «Окжетпеса» Руслан Сахалбаев рассказал о роли нападающего Дмитрия Сычева, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», в команде.

    «Сычев - отличный парень. Может посмеяться, несмотря на свой звездный статус. Любит, как говорится "потрещать" над некоторыми шутками. Играет и тренируется наравне с другими.

    Я бы не сказал, что у него не получилось заиграть у нас. Он играет хорошо. Просто не всегда приезжие футболисты получают игровую практику в команде, ведь у нас в составе должно быть не более пяти легионеров. А так, Сычев – хороший футболист и не зря носит статус главной звезды команды», - отметил полузащитник.

    Источник: ФК «Окжетпес»

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    20.10.2015 19:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 21 октября 2015, 00:08

      Понимай это вью так что в состав лучших пяти легионеров Сычев не попадает, проигрывая конкуренцию условным Пупкину, Пупковичу, Обкаке-Пупеи двум другим.

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 20 октября 2015, 22:56

      Слава Богу, что Сычев теперь носит этот статус не в Локо! Еле избавились, дождавшись окончания контракта)

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      Рейтинг: +8

      nwenum 20 октября 2015, 20:21

      недавно нарыл капли от которых секс стал в разы лучше, дольше и ярче (теперь и моя довольна и я себя чувствую самцом). Это реально секрет мужского величия, вот о нем уже и в журнале написали, вот читайте --- http://ori.click/maximum

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      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ 20 октября 2015, 20:15

      Звездный статус?!!!ХТО эта обезьяна-СычевЪ?????!!!!

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