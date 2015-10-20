Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Нигматуллин: «ЦСКА будет сложно рассчитывать даже на ничью в матче с «МЮ»

    Бывший вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин рассказал о своих ожиданиях от игры московских армейцев против «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги чемпионов, которая состоится в среду.

    «Хотелось бы пожелать ЦСКА наконец-то сыграть на ноль в Лиге чемпионов. Однако понятно, что оставить свои ворота в неприкосновенности в матче с таким соперником, как «Манчестер Юнайтед», едва ли удастся. При всем уважении к успехам Леонида Слуцкого в сборной России и с ЦСКА в чемпионате страны, армейцам будет сложно рассчитывать даже на ничью в игре с «красными дьяволами». Я бы сказал, что ничейный результат матча с «МЮ» можно будет считать удачей для красно-синих.

    Я соглашусь с мнением, что «Манчестер Юнайтед» сейчас слабее, чем был при Алексе Фергюсоне. Тем не менее это все равно команда высочайшего европейского уровня. Конечно, «МЮ» при ван Гале и при Фергюсоне – это две совершенно разные команды. «Манчестер» Фергюсона был намного мощнее, интереснее и стабильнее нынешнего. Но у ЦСКА нередко возникают психологические проблемы в матчах с грандами, когда армейцам не удается выглядеть так же уверенно, как на внутренней арене», - отметил Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2015 19:19
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 20 октября 2015, 21:30

      А кто верил в победу ЦСКА в Англии над МС???А??Так что своё мнение засунь себе в очко,развелось этих экспертов недоделанных!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 20 октября 2015, 20:25

      ЦСКА вперед!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      nwenum 20 октября 2015, 20:22

      недавно нарыл капли от которых секс стал в разы лучше, дольше и ярче (теперь и моя довольна и я себя чувствую самцом). Это реально секрет мужского величия, вот о нем уже и в журнале написали, вот читайте --- http://ori.click/maximum

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ 20 октября 2015, 20:18

      тыц тыц тырытыцтыц!!!!Не смеши НАС дырка!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 20 октября 2015, 19:31

      Сплюнь, товарищ, сплюнь!!!!!!!!!!!!!!!1

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11