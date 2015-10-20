Нигматуллин: «ЦСКА будет сложно рассчитывать даже на ничью в матче с «МЮ»

Бывший вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин рассказал о своих ожиданиях от игры московских армейцев против «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги чемпионов, которая состоится в среду.

«Хотелось бы пожелать ЦСКА наконец-то сыграть на ноль в Лиге чемпионов. Однако понятно, что оставить свои ворота в неприкосновенности в матче с таким соперником, как «Манчестер Юнайтед», едва ли удастся. При всем уважении к успехам Леонида Слуцкого в сборной России и с ЦСКА в чемпионате страны, армейцам будет сложно рассчитывать даже на ничью в игре с «красными дьяволами». Я бы сказал, что ничейный результат матча с «МЮ» можно будет считать удачей для красно-синих.

Я соглашусь с мнением, что «Манчестер Юнайтед» сейчас слабее, чем был при Алексе Фергюсоне. Тем не менее это все равно команда высочайшего европейского уровня. Конечно, «МЮ» при ван Гале и при Фергюсоне – это две совершенно разные команды. «Манчестер» Фергюсона был намного мощнее, интереснее и стабильнее нынешнего. Но у ЦСКА нередко возникают психологические проблемы в матчах с грандами, когда армейцам не удается выглядеть так же уверенно, как на внутренней арене», - отметил Нигматуллин.