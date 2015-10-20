Лига чемпионов. Смотреть онлайн

Сегодня в Лиге чемпионов стартует 3-й тур группового этапа. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Валенсии, Порту, Киеве, Лондоне, Загребе, Борисове и Леверкузене.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть игры вторника. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

21:45 "Зенит" - "Лион"

21:45 "Динамо" - "Челси"

21:45 "Арсенал" - "Бавария"

21:45 БАТЭ - "Барселона"

21:45 "Байер" - "Рома"