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    Лига чемпионов. Смотреть онлайн

    Сегодня в Лиге чемпионов стартует 3-й тур группового этапа. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Валенсии, Порту, Киеве, Лондоне, Загребе, Борисове и Леверкузене.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть игры вторника. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    21:45 "Зенит" - "Лион"

    21:45 "Динамо" - "Челси"

    21:45 "Арсенал" - "Бавария"

    21:45 БАТЭ - "Барселона"

    21:45 "Байер" - "Рома"

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2015 21:07
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