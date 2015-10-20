Хохлов подаст на «Кубань» жалобу в РФС

Российский специалист Дмитрий Хохлов подаст жалобу в РФС на «Кубань», которая не погасила перед тренером задолженность по заработной плате. Кроме того, краснодарский клуб, который уволил Хохлова в сентябре не выплатил ему неустойку по контракту.

«По-прежнему тишина, ничего не происходит. Мои действия? В ближайшие дни подам заявление в Палату по разрешению споров РФС. Из "Кубани" никто не звонит, не пишет. Задолженность составляет полтора месяца по зарплате, плюс неустойка.

Впервые сталкиваюсь с таким отношением. Странно слышать заявление руководителей "Кубани", что причина во мне. Якобы, я не хочу получать деньги, нахожусь не в России. Бред какой-то», - заявил Хохлов.