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    Хохлов подаст на «Кубань» жалобу в РФС

    Российский специалист Дмитрий Хохлов подаст жалобу в РФС на «Кубань», которая не погасила перед тренером задолженность по заработной плате. Кроме того, краснодарский клуб, который уволил Хохлова в сентябре не выплатил ему неустойку по контракту.

    «По-прежнему тишина, ничего не происходит. Мои действия? В ближайшие дни подам заявление в Палату по разрешению споров РФС. Из "Кубани" никто не звонит, не пишет. Задолженность составляет полтора месяца по зарплате, плюс неустойка.

    Впервые сталкиваюсь с таким отношением. Странно слышать заявление руководителей "Кубани", что причина во мне. Якобы, я не хочу получать деньги, нахожусь не в России. Бред какой-то», - заявил Хохлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2015 17:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 октября 2015, 23:46

      В Кубани своих бывших тренеров не уважают...

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      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ 20 октября 2015, 20:13

      Кто-то кого-то дурит,а нам выдают за реальность!!!

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