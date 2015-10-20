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    «Ювентус» выкупит Куадрадо у «Челси» за 16 миллионов

    Полузащитник «Челси» Хуан Куадрадо, который сейчас выступает на правах аренды в «Ювентусе», может быть выкуплен туринским клубом зимой. Итальянцы готовы предложить за Куадрадо 16 миллионов фунтов. «Челси» хочет 18 миллионов, но может уступить в цене.

    Источники сообщают, что в лондонском клубе не собираются увеличивать расходы на трансферы, поэтому зимой собираются продать игроков, которые не нужны главному тренеру Жозе Моуринию. Вместе с тем, португалец может приобрести одного нового игрока.

    Ранее опцию выкупа контракта реализовала «Рома», заплатив за Мохамеда Салаха 15 миллионов фунтов. Однако эта сумма поступит в «Челси» только летом 2016 года.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    20.10.2015 17:27
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