Шишкин: «Думаю, Слуцкий продолжит тренировать сборную»

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин признался, что хочет и дальше видеть у руля сборной России ее главного тренера Леонида Слуцкого.

«Без сомнений я бы хотел, чтобы Слуцкий остался в сборной России. Человек сделал большое дело: вытащил сборную из очень непростой ситуации. Сам факт, что он решился взять на себя такую ответственность, совмещать два поста – в клубе и национальной команде, говорит о многом. Тем более, он добился максимального результата.

Посмотрим, как решит руководство, но я думаю, что он продолжит тренировать сборную. С каждым футболистом он находит общий язык. Слуцкого я знаю давно - еще по совместной работе в "Крыльях Советов". От работы с ним у меня только положительные впечатления", - сказал Шишкин.