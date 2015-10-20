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    Тренер «Мальме» надеется словить «Шахтер» на контратаках

    Главный тренер «Мальме» Аге Харейде считает, что его команда способна противостоять «Шахтеру» на контратаках.

    "Шахтер" сопротивлялся "Реалу", а потом неплохо смотрелся в поединке с "ПСЖ". Это хорошая команда, которая действует на высоких скоростях и может играть как в прямолинейной манере, так и в комбинационной, делая ставку на владение мячом. У них много классных исполнителей, таких как Тейшейра, Бернард и их большой нападающий Гладкий. У "Шахтера" также очень хорошие фланговые защитники, но нам надо постараться остановить всю команду, а не отдельных игроков. Украинцы атакуют примерно одинаково и порой чересчур раскрываются. В этом может быть наш шанс.

    В Скандинавии повелось, что в матчах с топовыми командами мы заранее склоняем головы. Так было с "Реалом" и "ПСЖ", хотя в прошлом розыгрыше с "Ювентусом" и "Атлетико" мы играли гораздо смелее. У нас много молодых ребят, которые могут теряться, когда играют против футболистов вроде Криштиану Роналду или Златана Ибрагимовича. Я это понимаю, но ничего хорошего в этом нет. Нам следует быть менее впечатлительными и учиться справляться с такими ситуациями», - заявил Харейде.

    Напомним, матч «Мальме» - «Шахтер» состоится завтра, в 21:45.

    Источник: УЕФА

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    20.10.2015 16:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      kun 20 октября 2015, 17:32

      ему придется просто словить

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