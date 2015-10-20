«Динамо» - «Спартак» - на НТВ, «Зенит» - «Анжи» - на «России 2»

РФПЛ огласила расписание трансляций 13-го тура Премьер-лиги.

Московское дерби «Динамо» - «Спартак» будет показано на федеральном телеканале НТВ. Матч состоится в воскресенье, 25 октября. Начало трансляции – 13:00.

Встречу «Зенит» - «Анжи» покажет телеканал «Россия 2». Этот поединок запланирован на субботу, 24 октября. Трансляция начнется в 16:40.

Остальные матчи, которые пройдут с пятницы по понедельник, будут транслироваться на телеканале «Наш футбол».