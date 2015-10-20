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    «Динамо» - «Спартак» - на НТВ, «Зенит» - «Анжи» - на «России 2»

    РФПЛ огласила расписание трансляций 13-го тура Премьер-лиги.

    Московское дерби «Динамо» - «Спартак» будет показано на федеральном телеканале НТВ. Матч состоится в воскресенье, 25 октября. Начало трансляции – 13:00.

    Встречу «Зенит» - «Анжи» покажет телеканал «Россия 2». Этот поединок запланирован на субботу, 24 октября. Трансляция начнется в 16:40.

    Остальные матчи, которые пройдут с пятницы по понедельник, будут транслироваться на телеканале «Наш футбол».

    Источник: РПЛ

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    20.10.2015 14:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25031

      bset 20 октября 2015, 15:06

      Т.е. матч Зенит - Анжи интересней, чем Терек - ЦСКА? 3ю команду против 14й интересней смотреть, чем 1ю против 6й? Это же смешно.

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      Рейтинг: +1026

      lotsman > bset 20 октября 2015, 18:38

      Зенит - Анжи - суббота 17.00. Терек - ЦСКА - воскресенье 19.00 Смотри программу "Россия 2" на воскресенье и предъявляй претензии по существу.

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