Россия может сыграть с Хорватией в Краснодаре

Сборная России может 17 ноября провести товарищеский матч со сборной Хорватии. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу. Поединок может принять стадион «Кубань» в Краснодаре. Об этом сообщила министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

Отметим, обе сборные квалифицировались на Евро-2016, который состоится следующим летом во Франции. У команд перед турниром осталось три «окна» для подготовки – в ноябре, марте и непосредственно перед стартом в июне.