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    Россия может сыграть с Хорватией в Краснодаре

    Сборная России может 17 ноября провести товарищеский матч со сборной Хорватии. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу. Поединок может принять стадион «Кубань» в Краснодаре. Об этом сообщила министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

    Отметим, обе сборные квалифицировались на Евро-2016, который состоится следующим летом во Франции. У команд перед турниром осталось три «окна» для подготовки – в ноябре, марте и непосредственно перед стартом в июне.

    Источник: Р-Спорт

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    20.10.2015 13:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 20 октября 2015, 21:48

      это и есть та самая ТОП-команда с которой РФС обещал товарняк устроить!?Если так,то....

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