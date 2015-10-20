Капелло вежливо отказался от предложения возглавить «Зенит»

«Зенит» ведет поиски нового главного тренера команды, которым определенно будет иностранный специалист. Об этом в своей авторской колонке сообщил известный телекомментатор Илья Казаков.

Кроме того, по его информации, петербургский клуб обращался к экс-тренеру сборной России Фабио Капелло с предложением возглавить команду. Итальянец от такой идеи вежливо отказался.

Напомним, из «Зенита» по окончании этого сезона уйдет португалец Андре Виллаш-Боаш, который отказался продлевать контракт с клубом.