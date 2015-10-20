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    Капелло вежливо отказался от предложения возглавить «Зенит»

    «Зенит» ведет поиски нового главного тренера команды, которым определенно будет иностранный специалист. Об этом в своей авторской колонке сообщил известный телекомментатор Илья Казаков.

    Кроме того, по его информации, петербургский клуб обращался к экс-тренеру сборной России Фабио Капелло с предложением возглавить команду. Итальянец от такой идеи вежливо отказался.

    Напомним, из «Зенита» по окончании этого сезона уйдет португалец Андре Виллаш-Боаш, который отказался продлевать контракт с клубом.

    Источник: Footballreview.ru

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    20.10.2015 13:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11359

      alp 20 октября 2015, 22:37

      Ну и слава Богу, я считаю..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      HardPony 20 октября 2015, 15:38

      бабло не кончилось еще. отказал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 октября 2015, 15:36

      А кто конкретно делал предложение Капелло? Очередная "утка"!

      -1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 20 октября 2015, 14:09

      Опять иностранца!!!Возьмите тренера Краснодара!

      0
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      Рейтинг: +25031

      bset > джон базелон 20 октября 2015, 15:51

      Нафиг ему весь этот зажравшийся хлам, который бегать не хочет?

      1
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