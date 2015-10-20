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    Еременко: «Я готов к матчу с «МЮ»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко поделился своими ожиданиями перед матчем Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

    «Не согласен с тем, что "МЮ" сейчас не сильная команда. Там играет много высококлассных игроков. На матчи с такими противниками не нужна дополнительная мотивация. С эмоциями проблем не будет», - заявил Еременко.

    Кроме того, хавбек отметил, что готов выйти на поле в сегодняшней встрече. Ранее появилась информация о том, что из-за грыжи Еременко играет через боль.

    «Чувствую себя нормально. Готов играть. Давно не играл опорника, но если тренер потребует, готов сыграть, где угодно», - добавил Роман.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2015 12:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 октября 2015, 15:38

      На долго тебя хватит потенциально больного? И на сколько % выложиться сможешь без операции? По предыдущим играм видно, что не сильно "напрягаешься"!

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Serjoga 20 октября 2015, 17:12

      Понадеемся, что на максимум

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