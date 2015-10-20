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    Российские клубы интересуются Неметом

    Форвард сборной Венгрии Кристиан Немет может продолжить свою карьеру в одном из клубов РФПЛ. Интерес к нему проявляют сразу несколько команд. Сейчас 26-летний нападающий выступает в составе «Спортинг Канзас Сити», за который в чемпионате МЛС забил 15 мячей.

    В 2007 году венгр, удачно зарекомендовав себя в МТК, перешел в «Ливерпуль». Но за три года не провел ни одного матча в составе основной команды, а также побывал в арендах у «Блэкпула» и греческого АЕКа. В 2010 году он подписал контракт с «Олимпиакосом», где также не смог закрепиться. Далее последовали аренды в «Олимпиакос» (Волос), МТК, «Валвейк» и переход в «Роду». В США перебрался в этом году.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.10.2015 12:19
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