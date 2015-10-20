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    БАТЭ - «Барселона». Смотреть онлайн

    Футболисты БАТЭ уже заявили о себе в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, обыграв «Рому». Теперь поклонники белорусского клуба ждут чего-то подобного и в матче с «Барселоной». Каталонцы остались перед этой встречей без двух своих лидеров – Месси и Иньесты, но Неймар показал в матче с «Райо Вальекано», что готов едва ли не в одиночку обыгрывать соперника.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча БАТЭ - «Барселона», выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 21:45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2015 21:02
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