Глеб: «Хотелось бы выйти и пободаться с «Барселоной»

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб не сыграет с «Барселоной» в матче Лиги чемпионов из-за травмы, но это не помешало ему поделиться своими ожиданиями от предстоящей встречи.

«Вообще, неприятно быть травмированным. Однако не сыграть с "Барселоной" – обиднее вдвойне. Хотелось бы выйти и хотя бы пободаться.

Не думаю, что отсутствие Месси и Иньесты облегчит нам жизнь. В составе соперника достаточно игроков, способных их заменить. Да и у молодежи, напротив, будет еще больше мотивация. Тяжело сказать, как все повернется. Одно ясно: шанс есть всегда. Главное – не бояться, не вешать нос, стараться играть в свой футбол. Не думать о результате.

В преддверии приема каталонцев все вспоминают о "Баварии" и "Роме". Все-таки надо понимать: "Барселона" – это что-то особенное. Чувствую ожидания болельщиков. Уверен, ребята готовы к бою и выложатся не на сто процентов, а больше. Многое зависит от удачи. Ничья с "Барселоной"? Это уже победа», - заявил Глеб.

Напомним, что Глеб выступал за «Барселону» с 2008 по 2011 год. Матч БАТЭ – «Барселона» состоится во вторник, 20 октября, в 21:45 по московскому времени.