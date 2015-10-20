«Динамо» Киев - «Челси». Онлайн-трансляция

«Динамо» будет принимать «Челси» на своем поле после крупного поражения от «Шахтера» во внутреннем чемпионате, что не может не сказаться на настрое команды. Что касается «Челси», то команда Жозе Моуринью проводит далеко не лучший сезон на данный момент, плетясь ниже середины турнирной таблицы Премьер-лиги. Каждой из этих команд будет что доказывать сегодня на футбольном поле.

"Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Челси». Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 21:45, не пропустите!