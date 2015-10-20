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    Объявлен список претендентов на звание лучшего тренера года

    Опубликован список из 10 претендентов на звание лучшего тренера 2015 года. Победитель будет объявлен 11 января 2016 года на торжественной церемонии в Цюрихе.

    Полный список кандидатов на звание лучшего тренера года выглядит следующим образом:

    Массимилиано Аллегри (Италия, "Ювентус"), Карло Анчелотти (Италия, "Реал"), Лоран Блан (Франция ,"ПСЖ"), Унаи Эмери (Испания, "Севилья"), Пеп Гвардиола (Испания, "Бавария"), Луис Энрике (Испания", Барселона"), Жозе Моуринью (Португалия, "Челси"), Хорхе Сампаоли (Аргентина, сборная Чили), Диего Симеоне (Аргентина, "Атлетико"), Арсен Венгер (Франция, "Арсенал").

    Стоит отметить, что наибольшее представительство в данном списке имеют специалисты из Испании – их трое. По два тренера представляют Италию, Аргентину и Францию.

    Источник: ФИФА

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    20.10.2015 10:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 20 октября 2015, 14:18

      Где Конте?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Dzirt77 20 октября 2015, 13:14

      Симеоне либо Сампаоли,а остальные не заслуживают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 20 октября 2015, 12:06

      Слуцкий

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 октября 2015, 11:24

      Где же Карпин?

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 20 октября 2015, 11:19

      Да Слуцкий же лучший! Из этого списка ни один не справится с нашими брёвнами из сборной)

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 20 октября 2015, 11:12

      жаль без Слуцкого))

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 20 октября 2015, 10:53

      точно не анчелоти

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