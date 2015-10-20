«Зенит» - «Лион». Онлайн-трансляция

«Зенит» подходит к матчу третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» в статусе фаворита, имея на своем счет две победы из двух возможных. Для французской команды стыковые игры с «Зенитом» могут стать определяющими в борьбе за место в плей-офф. В любом случае, нас ждет интересный матч!

"Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» - «Лион». Комментатор - Владислав Журин. Начало в 21:45, не пропустите!