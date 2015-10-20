Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Зенит» - «Лион». Онлайн-трансляция

    «Зенит» подходит к матчу третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» в статусе фаворита, имея на своем счет две победы из двух возможных. Для французской команды стыковые игры с «Зенитом» могут стать определяющими в борьбе за место в плей-офф. В любом случае, нас ждет интересный матч!

    "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» - «Лион». Комментатор - Владислав Журин. Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2015 21:05
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      ARAX 20 октября 2015, 22:36

      Слава тебе...Дзюбу a.k.a Дерево.....Сплавили....Почему Олежа Шатов пресенгует, а Дерево отдыхает????? Нах... таких...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11