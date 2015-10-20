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    Ярмоленко: «Главное - забыть об игре с «Шахтером»

    Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко признался, что неудачный матч с «Шахтером» (0:3) в чемпионате Украины не прибавил настроения его команде.

    «Разумеется, настроение у нас не очень после поражения принципиальному сопернику на своем поле. Было видно, как все ребята переживают, но сейчас главное переключиться и забыть об игре с «Шахтером». Сейчас этим забивать себе голову не надо. Мы сели вместе, разобрались в причинах неудачи и с холодной головой готовимся к следующей игре. Я готов отдать все силы на поле. Главное - выйти и добыть три очка», - признался Ярмоленко.

    Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» - «Челси» состоится во вторник, 20 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    20.10.2015 10:04
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