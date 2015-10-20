Ярмоленко: «Главное - забыть об игре с «Шахтером»

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко признался, что неудачный матч с «Шахтером» (0:3) в чемпионате Украины не прибавил настроения его команде.

«Разумеется, настроение у нас не очень после поражения принципиальному сопернику на своем поле. Было видно, как все ребята переживают, но сейчас главное переключиться и забыть об игре с «Шахтером». Сейчас этим забивать себе голову не надо. Мы сели вместе, разобрались в причинах неудачи и с холодной головой готовимся к следующей игре. Я готов отдать все силы на поле. Главное - выйти и добыть три очка», - признался Ярмоленко.

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» - «Челси» состоится во вторник, 20 октября, в 21:45 по московскому времени.