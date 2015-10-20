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    Обнародован список кандидатов на «Золотой мяч»

    ФИФА огласила список из 23 претендентов на "Золотой мяч"-2015, который был сформирован футбольным комитетом организации и группой экспертов французского издания France Football.

    Полный список кандидатов на "Золотой мяч" в 2015 году выглядит следующим образом:

    Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити"), Гарет Бэйл (Уэльс, "Реал"), Карим Бензема (Франция, "Реал"), Криштиану Роналду (Португалия, "Реал"), Кевин Де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Эден Азар (Бельгия, "Челси"), Златан Ибрагимович (Швеция, "ПСЖ"), Андреас Иньеста (Испания, "Барселона"), Тони Кроос (Германия, "Реал"), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"), Хавьер Маскерано (Аргентина, "Барселона"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Томас Мюллер (Германия, "Бавария"), Мануэль Нойер (Германия, "Бавария"), Неймар (Бразилия, "Барселона"), Поль Погба (Франция, "Ювентус"), Иван Ракитич (Хорватия, "Барселона"), Арьен Роббен (Голландия, "Бавария"), Хамес Родригес (Колумбия, "Реал"), Алексис Санчес (Чили, "Арсенал"), Луис Суарес (Урагвай, "Барселона"), Яя Туре (Кот-д’Ивуар, "Манчестер Сити"), Артуро Видаль (Чили, "Бавария").

    Стоит отметить, что наибольшее представительство в данном списке у "Барселоны" – шесть. Далее следуют "Реал" и "Бавария" – по пять игроков. Три футболиста представляют "Манчестер Сити".

    Само голосование будет проходить следующим образом: голоса за претендентов будут отдавать капитаны и тренеры национальных команд, а также представители СМИ. 30 ноября претендентов на награду останется трое. Финальная церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 11 января 2016 года в Цюрихе.

    Источник: ФИФА

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    20.10.2015 09:54
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +10

      vasian88 21 октября 2015, 01:11

      не удивлюсь атакующей тройке из барсы

      0
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      Рейтинг: +24

      ARAX 20 октября 2015, 17:30

      Да фиг с ним с Руни......Зюба где??? Аууу...Дайте Зюбу... :D

      0
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      Рейтинг: +24

      west29 20 октября 2015, 17:08

      где Руни???

      0
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      Рейтинг: +51

      cska_moscow239 20 октября 2015, 15:57

      Суарес лучший!!!но как всегда разыграют те двое...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      HardPony 20 октября 2015, 14:56

      4 фамилии, как минимум,лишние

      0
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      Рейтинг: +550

      Жентус 20 октября 2015, 14:25

      Правильно, кому нужен этот Буффон, всего навсего какой то вшивый финал Лиги Чемпионов. Ну пару сотен сейвов, да какой то там титул чемпиона серии А. Зачем его вообще наминировать, правильно УЕФА? Что в этом году сделал ваш б**д**ий Нойер, что вы его номинировали вместо Буффона??? Если вратарю много лет и он не играет за Барсу, сити, Баварию, Челси или Реал, то его можно на 3 буквы послать? Гнилая контора с гнилыми представлениями о футболе! В том году Нойер должен был получать бесспорно Зм, но в этом в топ 5 как минимум! Должен быть Буффон! Плевать уже что Месси в этом году ЗМ получит, это заслуженная награда будет, этот год Лео действительно и по достижениям и по вкладам выложился, но наминировать то надо действительно лучших! А мы опять видим чудаковатый список именитых исполнителей
      ...

      4
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 20 октября 2015, 14:17

      Погба должен быть в пятерке лучших!

      0
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      Рейтинг: +10

      ZENIT_Nikdesperado 20 октября 2015, 13:29

      В тройку к Месси и Роналду Неймара или Левандовски.

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 20 октября 2015, 13:13

      кто выиграл требл тому и З.М.

      1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > калач 5 ноября 2015, 21:17

      2010 год?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Царюга-Зверюга 20 октября 2015, 13:06

      Погба, Левандовски, Суарес!

      0
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