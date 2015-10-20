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    Ермакович: «Для победы над «Барселоной» нужно выступить на максимуме»

    Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о секретах своей команды, которые должны помочь одержать победу над «Барселоной» в Лиге чемпионов.

    «Игра расставит все по своим местам. Конечно, хотелось бы выступить удачно. Будем надеяться, что мы в хорошей форме. Четыре года назад уже соперничали с «Барселоной» и тогда перегрузили команду тактическими знаниями. Помню, что дали очень много информации игрокам, но это не помогло - потерпели два крупных поражения. На этот раз, учитывая негативный опыт, решили ограничиться минимумом.

    У соперника не будет лидеров - Лионеля Месси и Андреса Иньесты. Это выдающиеся футболисты, но у них вся команда располагает топ-игроками. Поэтому нам в любом случае придется очень непросто.

    В пятницу мы выиграли чемпионат Беларуси, однако теперь другой турнир и другая стратегия. В Лиге чемпионов мы действуем совершенно иначе. Да, победили в белорусском первенстве - приятно, однако какие-то параллели с предстоящей игрой проводить очень тяжело.

    Команда чувствует ажиотаж важного поединка. Равно как, наверное, и вся Беларусь. Есть большая ответственность, должны себя хорошо проявить, сыграть на максимуме. У нас есть опыт, нет дебютантов. Надеюсь, никого с белыми лицами не увижу.

    К сожалению, нам точно не помогут травмированные Александр Глеб, Виталий Родионов, Максим Жавнерчик и Каспарс Дубра. С другой стороны, в линии атаки есть выбор. Всем для победы нужно выступить на максимуме. Верим, что это может получиться», - рассказал Ермакович.

    Напомним, что матч БАТЭ - "Барселона" состоится во вторник, 20-го октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    20.10.2015 07:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      Igreks 20 октября 2015, 15:54

      Александр, к сожалению ваш максимум может и не достичь их минимум)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 20 октября 2015, 09:05

      Белорусы, болеем за вас, покажите барсукам где раки зимуют!

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