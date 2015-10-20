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    Энрике: «Не ждем легкой игры с БАТЭ»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике призвал свою команду не расслабляться в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться на выезде с БАТЭ.

    «Мы помним о победе БАТЭ над "Ромой" и не ждем легкой игры.

    Мы выступаем в одной из самых сложных групп, поэтому не ждем легкой прогулки», - сказал Энрике.

    Напомним, что матч БАТЭ - «Барселона» состоится во вторник, 20-го октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    20.10.2015 06:18
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