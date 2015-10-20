Пименов: «Аленичеву нужно дать время»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов сравнил состав «Спартака» и итальянского «Милана» на фоне неудач этих клубов в своих чемпионатах.

«Нет ничего криминального в том, что в игре с «Ростовом» москвичи сыграли в семь защитников. Дмитрию Аленичеву нужно дать время поработать, ведь он знает, как привить команде спартаковскую игру.

Полагаю, что многие футболисты клуба не отвечают требованиям «Спартака», к сожалению. Да, люди стараются и бьются, их любят болельщики и ходят на них, но сегодняшний «Спартак» можно сравнить с сегодняшним «Миланом», где также играют хорошие футболисты, но они не соответствуют уровню клуба, поэтому итальянцы идут в середине Серии A», — сказал Пименов.

Напомним, что в прошедшее воскресенье «Спартак» уступил на своем стадионе «Локомотиву» со счетом 1:2 в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги.