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    Моуринью: «Я – добрый португалец»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью накануне матча третьего тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо» поделился своим мнением о сопернике. По словам наставника лондонцев, он наблюдал за матчем УПЛ «Динамо» - «Шахтер» (0:3) в компании гендиректора донецкого клуба Сергея Палкина.

    «На игру меня пригласил Палкин, а не Луческу. Мы уже давно с ним общаемся и вместе сидели на этом матче. Разумеется, мы смотрели также матчи «Динамо» против «Порту» и «Маккаби». У нас достаточно информации о сопернике», - рассказал Моуринью.

    Специалист считает, что в АПЛ нет команд, похожих по манере игры на «Динамо».

    «Это абсолютно другая культура футбола. Я не буду говорить, какая из них лучше. Говорю, что школа футбола тут другая».

    Кроме того, португалец сказал, что следит за своими соотечественниками, выступающими в «Динамо» - Велозу и Антунешем.

    «Я не общался с ними после приезда сюда, но слежу за их выступлениями. Я – добрый португалец, который желает своим соотечественниками всего наилучшего».

    Источник: Football.ua

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    20.10.2015 01:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 20 октября 2015, 09:58

      Санта, блин, не иначе.

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