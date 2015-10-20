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    В ОАЭ игроков посадили в тюрьму за критику в адрес тренера сборной

    Футболист сборной Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла Кассем проведет ближайшие три месяца в тюрьме. Игрок наказан лишением свободы за то, что критиковал главного тренера национальной команды Махди Али.

    Али не вызвал Кассема в сборную на очередные матчи, и футболист позволил себе оскорбления в адрес наставника. Гневную тираду снимал на видео одноклубник Кассема, а сам ролик они позже выложили в Интернет. В результате оба были признаны виновными оскорблении чувств других людей с использованием технических средств, а также в неэтичном поведении.

    Источник: Guardian.com

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    20.10.2015 01:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 20 октября 2015, 11:26

      Во, дают! Давайте этого тренера в Россию, у нас его не только отматевируют)

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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 20 октября 2015, 05:45

      Зачем ОАЭ футбол!

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