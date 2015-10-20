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    Апелляция Моуринью отклонена

    Апелляция главного тренера «Челси» Жозе Моуринью отклонена Футбольной ассоциацией Англии. Португалец пытался оспорить наложенный на него штраф в размере 50 тысяч фунтов и условную дисквалификацию на одну игру.

    Напомним, что Моуринью был наказан за критику арбитров после матча «Челси» - «Саутгемптон» (1:3). По мнению наставника лондонцев, судьи в той игре не поставили пенальти в ворота соперника «Челси». FA сочла подобные высказывания неподобающим поведением и приняла решение оштрафовать тренера и условно дисквалифицровать его на одну игру.

    Таким образом, это решение остается в силе, и в случае аналогичного поступка со стороны Моуринью условная дисквалификация превратится в реальную.

    Источник: BBC

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    20.10.2015 01:13
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