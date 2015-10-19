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    Азар: «Терри больше всех сквернословит и поет в душе»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар перед матчем третьего тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо» лаконично ответил на вопросы о своих одноклубниках.

    - Кто самый техничный в «Челси»?

    - Виллиан и я.

    - Кто наиболее силен физически?

    - Иванович, Терри и Кэйхилл.

    - Кто больше всех болтает и сквернословит?

    - Терри.

    - Кто выкладывается больше всех?

    - Я.

    - Кто больше других поет в душе?

    - Терри.

    - Кто в «Челси» хуже всех одевается?

    - Тибо Куртуа. Попробуйте найти качественную и модную одежду на его рост.

    - Кто в команде больше всего близок к тебе?

    - Иванович, Аспиликуэта и Куртуа.

    - О чьем уходе из команды больше всего жалеешь?

    - О Хуане Мате. У нас с ним был потрясающий автоматизм и взаимопонимание на футбольном поле.

    - Кого бы хотел видеть рядом с тобой на футбольном поле в футболке «Челси»?

    - Зидана и Анри, но это уже из серии нереального.

    Матч "Динамо" К - "Челси" состоится во вторник 20 октября.

    Источник: Matchday.ua

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    19.10.2015 23:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 20 октября 2015, 09:47

      да Ви ллиан лучший игрок челси.

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