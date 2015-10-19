Азар: «Терри больше всех сквернословит и поет в душе»

да Ви ллиан лучший игрок челси.
Полузащитник «Челси» Эден Азар перед матчем третьего тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо» лаконично ответил на вопросы о своих одноклубниках.
- Кто самый техничный в «Челси»?
- Виллиан и я.
- Кто наиболее силен физически?
- Иванович, Терри и Кэйхилл.
- Кто больше всех болтает и сквернословит?
- Терри.
- Кто выкладывается больше всех?
- Я.
- Кто больше других поет в душе?
- Терри.
- Кто в «Челси» хуже всех одевается?
- Тибо Куртуа. Попробуйте найти качественную и модную одежду на его рост.
- Кто в команде больше всего близок к тебе?
- Иванович, Аспиликуэта и Куртуа.
- О чьем уходе из команды больше всего жалеешь?
- О Хуане Мате. У нас с ним был потрясающий автоматизм и взаимопонимание на футбольном поле.
- Кого бы хотел видеть рядом с тобой на футбольном поле в футболке «Челси»?
- Зидана и Анри, но это уже из серии нереального.
Матч "Динамо" К - "Челси" состоится во вторник 20 октября.