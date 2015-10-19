Азар: «Терри больше всех сквернословит и поет в душе»

Полузащитник «Челси» Эден Азар перед матчем третьего тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо» лаконично ответил на вопросы о своих одноклубниках.

- Кто самый техничный в «Челси»?

- Виллиан и я.

- Кто наиболее силен физически?

- Иванович, Терри и Кэйхилл.

- Кто больше всех болтает и сквернословит?

- Терри.

- Кто выкладывается больше всех?

- Я.

- Кто больше других поет в душе?

- Терри.

- Кто в «Челси» хуже всех одевается?

- Тибо Куртуа. Попробуйте найти качественную и модную одежду на его рост.

- Кто в команде больше всего близок к тебе?

- Иванович, Аспиликуэта и Куртуа.

- О чьем уходе из команды больше всего жалеешь?

- О Хуане Мате. У нас с ним был потрясающий автоматизм и взаимопонимание на футбольном поле.

- Кого бы хотел видеть рядом с тобой на футбольном поле в футболке «Челси»?

- Зидана и Анри, но это уже из серии нереального.

Матч "Динамо" К - "Челси" состоится во вторник 20 октября.