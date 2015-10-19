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    Гордеев: «Финансовые проблемы решены, у нас боеспособный коллектив»

    Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев прокомментировал поражение матче 12-го тура РФПЛ против «Ростова» (3:2).

    «Много не буду говорить — о чем можно говорить после такого поражения… Возможно, что на команду давит проигрышная серия, и эмоциональной составляющей не хватило в концовке. Мы приехали сюда с серьезными намерениями выиграть, и понимали, как играть с «Ростовом». Хорошо контролировали игру, имели возможности развить успех. Но последние минуты не удались. Стоит отметить хорошие действия соперника — «Ростов» постоянно оказывал давление, и было непросто справляться. Хочу поблагодарить ребят за эту игру, они отдали много сил, но не смогли выиграть», - рассказал Гордеев.

    Также наставник сказал, что финансовые проблемы влияли на подготовку к игре.

    «Нельзя ставить во главу угла финансы. Конечно, это влияло на подготовку. Но, к счастью, все уже позади, мы поняли, что необходимо продолжать двигаться дальше и что команда нужна. Сейчас проблемы полностью решены, и у нас боеспособный коллектив».

    Кроме того, Гордеев высказался на тему слухов о своей возможной отставке в случае поражения от «Ростова».

    «Мне сложно это комментировать. Такая у нас профессия — всегда отвечает главный тренер. Все возможно после такой серии, конечно».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2015 22:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 октября 2015, 01:30

      Надеюсь, владельцы Мордвы не примут скоропалительных решений и Гордеев продолжит работу.

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