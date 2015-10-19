Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тренер БАТЭ: «Нам по силам преподнести сюрприз»

    Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился своими ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов против «Барселоны». Наставник прокомментировал слова Александра Глеба о том, что «Барселона» будет «возить» БАТЭ.

    «Известно, что он любит пошутить и посмеяться. Мало кого "Барселона" не «возит». Конечно, это тотальный контроль мяча. Надо очень спокойно относиться к его словам. Буквально вчера с ним разговаривал. Не видел безнадеги в его глазах. Думаю, он осознает, что нам по силам преподнести сюрприз».

    Сам Глеб в матче не сыграет.

    «К сожалению, на данный момент Глеб имеет проблемы со здоровьем. У него травма. И в завтрашней игре мы на Сашу не рассчитываем».

    Матч БАТЭ - "Барселона" состоится во вторник 20 октября.

    Источник: Football.by

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2015 22:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -3

      Ddjjn 20 октября 2015, 00:02

      По силам

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11