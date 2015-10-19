Моуринью: «Реми и Педро завтра не сыграют»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью посетил предматчевую пресс-конференцию, посвященную игре третьего тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Наставник рассказал о состоянии Реми и Педро.

«Оба травмированы. Это для нас неприятно, но оба они не смогут сыграть завтра. Выпустить их было бы большим риском. У нас есть игроки на этих позициях, и я думаю, мы сможем заменить этих футболистов», - говорит португалец.

Специалист поведал о том, зачем он посетил игру отборочного турнира на Евро-2016 между сборными Украины и Испании.

«Я уже говорил английским СМИ, почему я был на этом матче. Был перерыв на матчи сборных, и мне некого было тренировать. Я хотел посмотреть своих подопечных в матчах за сборные. В сборной Испании было трое моих игроков, и я хотел посмотреть, как они себя проявят. Мои помощники были на матчах в Португалии, Бельгии и др. Кроме того, я хотел посмотреть отель, в котором мы будем жить, сколько времени займет дорога от отеля до стадиона. Я раньше был в Киеве, но мы играли на стадионе имени Лобановского. Сейчас же мне нужно было уточнить все эти моменты».

Моуринью отказался комментировать игру Андрея Ярмоленко.

«Я не хочу говорить об игроках, против которых мы будем играть. Если я скажу что-то хорошее, я мотивирую игрока. Если я скажу что-то плохое – это тоже мотивация. А тем людям, которые распускают слухи, нужно вначале подумать. Ярмоленко – хороший игрок, но на его позиции в «Челси» играют много хороших исполнителей: Азар, Виллиан, Мозес, Куадрадо, Саллах. Мы бы могли, конечно, собрать всех лучших игроков в команде, но зачем? Мы не коллекционируем игроков. Поэтому еще раз призываю не верить слухам».