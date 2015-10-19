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    Карпин: «Тюмень» ничего не сделала для победы, мы были лучше»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче 17-го тура ФНЛ против «Тюмени» (0:1).

    «Такие матчи проигрывать нельзя. Поражение очень обидное. Команда соперника ничего не сделала для победы. Мы были лучше «Тюмени» и в первом тайме, и во втором. Но если пропускать такие голы, забивать самим себе, то будет еще тяжелее добиваться результата», - говорит Карпин.

    Наставник считает сделанные им замены неэффективными.

    «Результат они не изменили. Неважно, хорошо вышли или плохо. Счет остался тем же».

    Карпин также отметил, что у него не было времени на построение команды.

    «Его не было совсем. Мы собрались за день до первого тура. Но все и так понимали, что будет тяжело».

    Источник: ФНЛ

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    19.10.2015 21:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1445

      moskowcity-petrv 20 октября 2015, 06:52

      Трепло...

      0
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      Рейтинг: +19

      Gazza 19 октября 2015, 22:46

      Мы так хорошо играли, что выиграли сами у себя.

      0
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 19 октября 2015, 21:45

      Карпин в своем стиле ну не твое это дело иди тренируй детишек или девчонок

      1
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 19 октября 2015, 21:25

      Валера великолепен!!!

      0
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