Карпин: «Тюмень» ничего не сделала для победы, мы были лучше»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче 17-го тура ФНЛ против «Тюмени» (0:1).

«Такие матчи проигрывать нельзя. Поражение очень обидное. Команда соперника ничего не сделала для победы. Мы были лучше «Тюмени» и в первом тайме, и во втором. Но если пропускать такие голы, забивать самим себе, то будет еще тяжелее добиваться результата», - говорит Карпин.

Наставник считает сделанные им замены неэффективными.

«Результат они не изменили. Неважно, хорошо вышли или плохо. Счет остался тем же».

Карпин также отметил, что у него не было времени на построение команды.

«Его не было совсем. Мы собрались за день до первого тура. Но все и так понимали, что будет тяжело».