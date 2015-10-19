ФНЛ. «Факел» одолел «Байкал» и другие результаты

В матче 17-го тура ФНЛ «Факел» обыграл «Байкал» со счетом 3:2. Усилиями Касьяна, Свежова и Бирюкова воронежцы обеспечили себе хорошее преимущество, которое едва не растеряли. "Байкалу" удалось отыграть два мяча из трех - забили Гонежуков и Яшин.

В других встречах тура «Волга» НН уступила «Газовику», "Сокол" проиграл "Шиннику".

Чемпионат России. ФНЛ. 17-й тур

Сокол (Саратов) – Шинник (Ярославль) – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 - Земсков, 37.

Волга (Нижний Новгород) – Газовик (Оренбург) – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 - Друзин, 9;1:1 - Козлов, 43; 1:2 - Делькин, 48; 1:3 - Аппаев (с пенальти), 81.

Факел (Воронеж) – Байкал (Иркутск) – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 - Касьян, 33; 2:0 - Свежов, 37; 3:0 - Бирюков, 62; 3:1 - Гонежуков, 66; 3:2 - Яшин, 90+3.

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