Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Моуринью: «Моя цель не рекорд, а победа в Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Португалец сказал, что ему безразлично, станет ли он первым тренером, который выиграл ЛЧ с тремя разными клубами.

    «Это не цель. Цель – выиграть турнир в третий раз, а не установить рекорд. Мне все равно, сделает ли это кто-нибудь до меня, выиграет ли кто-нибудь Лигу чемпионов с четырьмя или пятью клубами. Я просто хочу завоевать трофей с тем клубом, в котором работаю», - говори Моуринью.

    Также наставник прокомментировал атмосферу внутри команды.

    «У меня отличная группа игроков. Взаимоотношения в команде очень хорошие. Считаю, что всегда нужно идти шаг за шагом, и групповой этап – это наш первый шаг. Нужно занимать одно из двух первых мест и выходить из группы. В плей-офф непредсказуема каждая мелочь, и это может сыграть решающую роль. Лишь одна команда может победить, и лишь две могут сыграть в финале. Такова реальность. Лига чемпионов – самый престижный турнир в мире футбола».

    Матч "Динамо" К - "Челси" состоится во вторник 20 октября.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2015 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      agger555 20 октября 2015, 06:49

      d

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11