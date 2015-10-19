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    Виллаш-Боаш: «Дзюба и Шатов – тоже яркие лидеры»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш накануне матча третьего тура Лиги чемпионов против «Лиона» прокомментировал высказывание игрока французского клуба Ляказетта о том, что среди его подопечных есть только три ярких лидера.

    «Очень важно индивидуальное мастерство, когда один человек за пару секунд способен перевернуть ход матча. И у нас не три таких игрока, их больше. Есть, например, Шатов и Дзюба. У «Зенита» есть свое лицо, свой стиль. Мы азартны, у нас хорошие футболисты в нападении, мы прекрасно играем на контратаках. Да, возможно, это самая сильная часть нашей игры, но это точно не секрет ни для «Лиона», ни для его главного тренера», - говорит Виллаш-Боаш.

    Также португалец считает, что выход из группы нужно обеспечить как можно раньше.

    «Не стоит забывать, что нам еще предстоят выездные игры во Франции и Бельгии на сложных стадионах. Поэтому для нас выход в следующий раунд — это цель. И чем раньше мы выйдем, тем лучше. Как это произойдет — другой вопрос. Это важно для уверенности, для всего клуба. Это мой второй шанс выйти в плей-офф с «Зенитом». Да, в прошлый раз не получилось, но теперь мы набрали шесть очков в двух турах. Я этим доволен и думаю, что так надо действовать и дальше».

    Матч "Зенит" - "Лион" состоится во вторник 20 октября.

    Источник: ФК «Зенит»

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    19.10.2015 19:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +54

      2 ЗЛОДЕЯ 20 октября 2015, 07:23

      Надо побеждать французов, и точка..!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      boi1231 20 октября 2015, 00:47

      УДАЧИ!

      0
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